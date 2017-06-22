Правительство повысило прожиточный минимум

По итогам первого квартала 2017 года кабмин определил прожиточный минимум в целом по РФ в размере 9 тыс. 909 рублей.

Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении прожиточного минимума в России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Правительство повысило размер прожиточного минимума Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2017 года на душу населения 9909 руб., для трудоспособного населения — 10 701 руб., пенсионеров — 8178 руб., детей — 9756 руб. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Напомним, в четвёртом квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения снижался до 9691 рубля.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин назвал увеличение количества людей, получающих доходы ниже прожиточного минимума, тревожной тенденцией.

Ранее в правительстве сообщили, что планируют увеличить размер пенсий россиян до уровня двух прожиточных минимумов.