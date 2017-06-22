Подозреваемый нанёс официантке в кафе в центре Москвы не менее 9 ударов ножом

По факту убийства 30-летней официантки в столичном кафе возбуждено уголовное дело. Как пояснили в ГСУ СКР по Москве, подозреваемый нанёс Гульмире С. не менее девяти ударов ножом.
По предварительным данным, мотивом преступления стал отказ официантки заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях.
Злоумышленник был задержан по горячим следам. Сейчас его допрашивают.
По данным Лайфа, мужчину удалось обезвредить только после того, как он расправился с 30-летней Гульмирой. Его обезоружил сотрудник питейного заведения.
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