Подозреваемый нанёс официантке в кафе в центре Москвы не менее 9 ударов ножом

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Подозреваемый нанёс официантке в кафе в центре Москвы не менее 9 ударов ножом

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Преступник был задержан по горячим следам. Сразу после расправы его обезоружили и обезвредили.

По факту убийства 30-летней официантки в столичном кафе возбуждено уголовное дело. Как пояснили в ГСУ СКР по Москве, подозреваемый нанёс Гульмире С. не менее девяти ударов ножом.

По предварительным данным, мотивом преступления стал отказ официантки заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Сейчас его допрашивают.

По данным Лайфа, мужчину удалось обезвредить только после того, как он расправился с 30-летней Гульмирой. Его обезоружил сотрудник питейного заведения.

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