Подозреваемый нанёс официантке в кафе в центре Москвы не менее 9 ударов ножом

Преступник был задержан по горячим следам. Сразу после расправы его обезоружили и обезвредили.

По факту убийства 30-летней официантки в столичном кафе возбуждено уголовное дело. Как пояснили в ГСУ СКР по Москве, подозреваемый нанёс Гульмире С. не менее девяти ударов ножом.

По предварительным данным, мотивом преступления стал отказ официантки заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она ранее познакомилась в социальных сетях.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Сейчас его допрашивают.

По данным Лайфа, мужчину удалось обезвредить только после того, как он расправился с 30-летней Гульмирой. Его обезоружил сотрудник питейного заведения.