На Алтае град размером с теннисный мяч повредил машины и испортил урожай

На фотографиях, которые выкладывают очевидцы в соцсетях, видно, как крупные льдины с лёгкостью разбивают стёкла и насквозь "прошивают" домовый сайдинг.

Аномальная жара, которая держалась в Алтайском крае больше двух недель, сегодня сменилась порывистым ветром и обильными осадками — дождём и градом, который в некоторых районах достигал размеров теннисного мяча.

Сильнее всего от стихии пострадал Косихинский район. Судя по фотографиям в соцсетях, льдины выбили стёкла в теплицах и уничтожили урожай. На некоторых снимках видно, что градины с лёгкостью "прошили" строительный сайдинг и повредили шифер на крышах домов.

Ущерб подсчитывают и автомобилисты, которых стихия застала на трассе Бийск — Барнаул. Град оставил трещины на стёклах и поцарапал машины.

Прогнозы синоптиков тем временем неутешительны. Штормовое предупреждение в регионе продлили вплоть до вечера завтрашнего дня. 23 июня в Алтайском крае предполагается усиление ветра до 20–25 м/с, дожди, грозы, кое-где снова пройдут ливни и град.