Адыгейская выпускница рассказала, как её одноклассница вдруг стала медалисткой

Выпускница одной из адыгейских школ Рузанна Туко рассказала Лайфу о том, как её одноклассница внезапно стала медалисткой. По словам девушки, Заира Паранук ни разу не отвечала на уроках, а медаль ей вручили лишь за то, что её мама — руководитель управления образования Тахтамукайского района.
— Об этом знают все, но все боятся. Её перевели в нашу школу в этом году специально, чтобы подтянуть оценки, — сказала Рузанна.
По словам девушки, весь год никто даже и не подозревал о том, что Заира может получить медаль. Однако за три дня до чествования медалистов стало известно, что девушка тоже отличилась в учёбе.
— Я сначала не поверила, но, когда её увидела, спросила, что ты тут делаешь, на что она мне ответила матом. Я сказала ей, что она не заслужила медаль и, если она поднимется на сцену, об этом узнают все. Но она снова ответила матом. И я сделала то, что должна была, — поделилась с Лайфом Рузанна.
У каждого человека грани разные. Но, честно говоря, я даже не знаю где находится грань наглости у моей одноклассницы, Паранук Заиры и её матери, которая является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайский район. Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста- сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать. И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране. Я всегда говорила правду, я всегда боролась за справедливость. Мне абсолютно все равно кто и что сейчас про меня скажет, но мне так поступить говорила моя совесть. Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за её бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. Надеюсь, теперь люди будут думать перед тем, как таким образом унижать людей и не бояться ничего. Как говорил Ленин : "Народ-это стадо баранов". Так вот, пока я буду иметь любую возможность сделать этот мир немного лучше, я буду этой возможностью пользоваться. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района, я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос "а ты что здесь делаешь?" отвечать "а тебя еб*т?" Кто знает, может этот человек поставит тебя на твоё место? Корону меньше, господа. Надеюсь, этот поступок будет примером для всех. Аллах мой судья, а я знаю, что я права. Посмотрим, что теперь будет?…
Девушка признаётся, что не жалеет о том, что сделала.
— Её мама находилась в зале, когда я это сказала. Затем она вышла на сцену и сказала: "Запомните, что вашим детям учиться ещё пять лет и сдавать ЕГЭ". Но лично мне не поступало никаких угроз. В Интернете пишут всякую чушь, будто моя классная руководительница из-за этого попала в больницу, — рассказывает девушка.
— Это такая несправедливость, что я не оставлю это просто так. Я понимаю, что каждый родитель хочет тянуть своего ребёнка, это везде есть. Но тянуть двоечницу до медалистки — это сверхнаглость, — заявила Рузанна.
Школьница рассказала, что одноклассница всегда по-хамски общалась с учителями и ничего не боялась, зная, что за неё всегда заступится мама.
— Мне ни за что не стыдно. Этот поступок — не желание пропиариться. Я просто борюсь за справедливость, — заключила Рузанна.
Девушка вместе с родителями и другими учениками написала заявление в прокуратуру. В школе, где прогремел скандал, теперь проводят проверку.
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