Адыгейская выпускница рассказала, как её одноклассница вдруг стала медалисткой

Девушка прямо со сцены обвинила свою сверстницу в том, что та незаслуженно получила награду.

Выпускница одной из адыгейских школ Рузанна Туко рассказала Лайфу о том, как её одноклассница внезапно стала медалисткой. По словам девушки, Заира Паранук ни разу не отвечала на уроках, а медаль ей вручили лишь за то, что её мама — руководитель управления образования Тахтамукайского района.

— Об этом знают все, но все боятся. Её перевели в нашу школу в этом году специально, чтобы подтянуть оценки, — сказала Рузанна.

По словам девушки, весь год никто даже и не подозревал о том, что Заира может получить медаль. Однако за три дня до чествования медалистов стало известно, что девушка тоже отличилась в учёбе.

— Я сначала не поверила, но, когда её увидела, спросила, что ты тут делаешь, на что она мне ответила матом. Я сказала ей, что она не заслужила медаль и, если она поднимется на сцену, об этом узнают все. Но она снова ответила матом. И я сделала то, что должна была, — поделилась с Лайфом Рузанна.

Девушка признаётся, что не жалеет о том, что сделала.

— Её мама находилась в зале, когда я это сказала. Затем она вышла на сцену и сказала: "Запомните, что вашим детям учиться ещё пять лет и сдавать ЕГЭ". Но лично мне не поступало никаких угроз. В Интернете пишут всякую чушь, будто моя классная руководительница из-за этого попала в больницу, — рассказывает девушка.

— Это такая несправедливость, что я не оставлю это просто так. Я понимаю, что каждый родитель хочет тянуть своего ребёнка, это везде есть. Но тянуть двоечницу до медалистки — это сверхнаглость, — заявила Рузанна.

Школьница рассказала, что одноклассница всегда по-хамски общалась с учителями и ничего не боялась, зная, что за неё всегда заступится мама.

— Мне ни за что не стыдно. Этот поступок — не желание пропиариться. Я просто борюсь за справедливость, — заключила Рузанна.

Девушка вместе с родителями и другими учениками написала заявление в прокуратуру. В школе, где прогремел скандал, теперь проводят проверку.