В Омске расширили проспект, оставив столб посреди дороги

Омские чиновники заасфальтировали и расширили Сибирский проспект после жалоб Путину жителей города на состояние дорог. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
При этом столб, стоящий у дороги, после её расширения оказался прямо на проезжей части. Пользователи соцсетей иронизируют, что столб просто ждёт своего клиента.
Ранее житель Омска во время прямой линии с президентом пожаловался на качество дорог в родном городе и в особенности на состояние омского метромоста.
Снимок Сибирского проспекта в Омске в редакцию прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).
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