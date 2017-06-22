В Омске расширили проспект, оставив столб посреди дороги

Омские чиновники принялись за ремонт Сибирского проспекта после того, как местный житель обратился к президенту во время прямой линии.

Омские чиновники заасфальтировали и расширили Сибирский проспект после жалоб Путину жителей города на состояние дорог. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

При этом столб, стоящий у дороги, после её расширения оказался прямо на проезжей части. Пользователи соцсетей иронизируют, что столб просто ждёт своего клиента.

Ранее житель Омска во время прямой линии с президентом пожаловался на качество дорог в родном городе и в особенности на состояние омского метромоста.

Снимок Сибирского проспекта в Омске в редакцию прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).