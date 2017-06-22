СМИ: После Кубка конфедераций Роналду планирует перейти во французский клуб

При этом ранее президент "Реала" отмечал, что португалец сможет покинуть клуб, если за него заплатят около миллиарда евро отступных.

Криштиану Роналду намерен сменить мадридский "Реал" на французский клуб, который в этом сезоне занял второе место в национальном чемпионате. Как сообщает издание Marca, речь идёт о команде "Пари Сен-Жермен".

По данным СМИ, португальский форвард после того, как завершится Кубок конфедераций, встретится с президентом "Реала" Флорентино Пересом и при личной беседе расскажет ему о своём желании играть за французский клуб. При этом ранее отмечалось, что в ПСЖ готовы отдать за звезду футбола около 150 миллионов евро.

Хоть Роналду и планирует перейти во французский клуб, однако президент "Реала" ранее выдвигал свои условия, при которых нападающий сможет покинуть команду. Так, по словам Переса, он готов отпустить форварда, если за него заплатят 880 миллионов фунтов в качестве отступных.