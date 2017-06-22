Анкара допустила отправку турецких и российских военных в Идлиб

Военнослужащие Турции и России могут быть отправлены в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на заявление Ибрагима Калына — официального представителя президента Турции Тайипа Эрдогана.
— Военные Турции и России могут быть направлены в Идлиб, — отметил он.
По словам представителя администрации Эрдогана, военные двух стран будут следить за соблюдением договорённостей о зонах деэскалации. Калын сообщил, что ведутся переговоры о количестве военных от двух стран. Этот вопрос будет обсуждаться в Анкаре в июле.
— Россия даже предложила отправить определённое число киргизских и казахстанских военных, — заявил представитель Эрдогана.
По его данным, в Идлибе будут преимущественно турецкие и российские военные, у Дамаска — России и Ирана, в районе Дераа — американские и иорданские силы.
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