Сотрудников ЦРУ уволили за кражу еды из торговых автоматов на 3 тыс. долларов

Хитрые "разведчики" придумали схему, с помощью которой на протяжении почти полугода бесплатно получали продукты из автоматов.

Несколько сотрудников ЦРУ были уволены после того, как их уличили в многочисленных кражах из автоматов с едой. Общая сумма ущерба оценивается в 3 тысячи 314 долларов. Об этом сообщает Buzz Feed со ссылкой на инсайдерские документы.

Группа воришек орудовала с осени 2012 года до марта 2013-го. Один из сотрудников неплохо разбирался в компьютерных сетях, он сумел подключить автоматы к системе электронных платежей FreedomPay. Мошенники бесплатно получали продукты, используя специальную карту.

В ЦРУ узнали о нарушениях, когда посмотрели камеры видеонаблюдения, установленные рядом с автоматами, в которых постоянно происходили кражи. Воришки сами признались в правонарушениях, но это уже не спасло их от увольнения.