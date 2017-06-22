Киевским котам официально разрешили жить на чердаках и ловить мышей

Бездомных животных будут отлавливать и стерилизовать, а также делать им прививки.

Сегодня киевские депутаты приняли решение о запрете на отлов в украинской столице бездомных котов. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета.

Теперь бездомных животных можно отлавливать только в том случае, когда их необходимо стерилизовать или сделать прививку и/или пристроить к новым владельцам.

Согласно нововведению, коммунальщики обязаны оставлять подвалы и чердаки открытыми, чтобы коты могли ловить мышей. В пресс-службе киевской администрации отметили, что таким образом будет проводиться естественная дератизация.