Нил Ушаков в третий раз стал мэром Риги

Впервые Ушаков стал главой латвийской столицы в 2009 году и с тех пор бессменно занимает этот пост.

Лидер партии "Согласие" Нил Ушаков в третий раз займёт пост мэра латвийской столицы Риги. Сегодня, 22 июня, дума нового созыва утвердила его кандидатуру на этом посту.

За Ушакова проголосовали 32 депутата, а за его оппонента от "Латвийского объединения регионов" Мартиньша Бондарса — 26 депутатов. Сообщается, что эти выборы мэра были самыми долгими в истории городской думы Риги — они продлились девять часов.

Впервые Нил Ушаков стал главой латвийской столицы в 2009 году и с тех пор бессменно занимает эту должность.