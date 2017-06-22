Бывший глава МИД ГДР обвинил СССР в начале Второй мировой войны

По его словам, Советский Союз и Германия подписанным пактом фактически поделили мир между собой.

Бывший министр иностранных дел ГДР Маркус Меккель во время выступления на форуме "Петербургский диалог" в Магадане обвинил СССР в начале Второй мировой войны.

— Подписанным пактом Гитлер и Сталин фактически ­поделили мир между собой, — заявил Маркус Меккель.

Однако Меккель и не снимает ответственности с Германии, заявляя, что обе страны одинаково виноваты в начале войны.

По его словам, Россия вместе с Германией должны заявить о сожалении перед своими жертвами.

— В 1939-м на две недели позже Красная армия вошла в Польшу и также воевала против балтийских стран, Румынии и Финляндии, — сказал Маркус Меккель.