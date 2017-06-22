Украинские $15 млн залога за успешное проведение "Евровидения-2017" арестованы

Сейчас юристы выясняют, кто же всё-таки является инициатором ареста денежных средств.

Как заявили в Национальной телерадиокомпании Украины, которая занималась организацией песенного конкурса, Швейцария по неизвестным пока причинам наложила арест на средства в размере 15 млн долларов, которые Украина предоставила в качестве залога и гарантии успешного проведения "Евровидения-2017" в Киеве.

— Европейский вещательный союз сообщил Национальной телерадиокомпании Украины, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии, — говорится в сообщении компании.

Кто стал инициатором ареста средств и по какой причине они были заморожены, пока неизвестно. Сейчас Национальная телерадиокомпания Украины наняла юристов, чтобы те выяснили причины ареста залога.

По данным ряда СМИ, одной из версий ареста средств является запрет СБУ на въезд российской участнице Юлии Самойловой на территорию Украины, из-за чего Европейский вещательный союз неоднократно грозился наложить санкции на Незалежную.