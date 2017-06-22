Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность санкций против России

Глава российского МИД отметил, что такие шаги Белого дома ухудшают и без того сложные отношения двух стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня провёл телефонный разговор с главой Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном. Беседа состоялась по американской инициативе.

— При рассмотрении перспектив двустороннего диалога С.В. Лавров указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня. Такого рода действия подвергают серьёзному риску весь комплекс российско-американских отношений, и без того переживающих сложный период, — прокомментировали беседу в МИД РФ.

Сергей Лавров отметил, что Москва ожидает ответа Вашингтона на предложения о нормализации отношений двух государств. Речь во время разговора шла также об Украине и Сирии. В первом случае говорили о необходимости соблюдения минских договорённостей, во втором Лавров призвал США "строго соблюдать все ранее достигнутые договорённости по различным аспектам сирийского урегулирования".