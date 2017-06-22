Председатель Евросовета спрогнозировал продление антироссийских санкций

Председатель Евросовета Дональд Туск спрогнозировал продление санкций против РФ. Он сообщил журналистам, что вечером четверга, 22 июня, главы стран Евросоюза ознакомятся с ходом выполнения сторонами минских договорённостей по Украине.
— Это, как ожидается, позволит нам потом продлить санкции на шесть месяцев, — пояснил Туск.
Лидеры Германии и Франции ознакомят коллег с ситуацией вокруг минских соглашений, рассказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Сейчас в столице Евросоюза проходит двухдневный саммит с участием европейских лидеров. На повестке — борьба с терроризмом, укрепление обороны ЕС, миграционный кризис и Брексит.
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