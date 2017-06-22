Председатель Евросовета спрогнозировал продление антироссийских санкций

Сегодня лидеры стран Евросоюза обсудят соблюдение минских соглашений, после чего санкции против РФ, скорее всего, будут продлены ещё на полгода.

Председатель Евросовета Дональд Туск спрогнозировал продление санкций против РФ. Он сообщил журналистам, что вечером четверга, 22 июня, главы стран Евросоюза ознакомятся с ходом выполнения сторонами минских договорённостей по Украине.

— Это, как ожидается, позволит нам потом продлить санкции на шесть месяцев, — пояснил Туск.

Лидеры Германии и Франции ознакомят коллег с ситуацией вокруг минских соглашений, рассказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Сейчас в столице Евросоюза проходит двухдневный саммит с участием европейских лидеров. На повестке — борьба с терроризмом, укрепление обороны ЕС, миграционный кризис и Брексит.