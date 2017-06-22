Полиция начала проверку по факту гонок Эгоиста по Москве на скорости 180 км/ч

Молодой человек разогнал свой БМВ по ТТК и опасно маневрировал между другими машинами.

ГИБДД начала проверку по факту появления видео с гонками по Москве на скорости 180 км/ч. Видео разместил в Сети 24-летний водитель Григорий Зироян, который, как оказалось, ранее выступал в популярном шоу "Comedy баттл" под сценическим именем Гриша Star.

— Госавтоинспекция Москвы проводит проверку по факту размещённого в сети Интернет видеоролика, на котором водитель, управляя автомобилем, движется по Третьему транспортному кольцу, значительно превышая установленную скорость движения и совершая при этом опасные манёвры, — сообщили Лайфу в ведомстве.

По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, Гриша Зироян, называющий себя Эгоистом, устроил гонки в оживлённом потоке в Москве. Днём в час пик он разогнал свой BMW X5M до скорости 180 км/ч и маневрировал между другими машинами, создавая аварийные ситуации. На другом видео было запечатлено, как он объезжал пробку по тротуару.