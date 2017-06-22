Более 500 туристов не могут вылететь из Москвы в Анталью из-за поломки самолётов

Пассажиры с четырёх часов утра находятся в аэропорту Внуково и ждут, пока им заменят борт.

Среди туристов есть множество детей, которые уже больше 16 часов не могут улететь на отдых в Турцию из-за сломавшихся самолётов. По словам самих отдыхающих, туроператор Tez Tour до сих пор не нашёл резервный борт, чтобы отправить их в Анталью.

В общей сложности из-за технической неисправности задерживается уже четыре рейса. Пассажирам, по их словам, до сих пор не могут сказать, когда именно они смогут вылететь на отдых. Людям раздали воду, однако еду туристам пока не предоставили.

— На словах говорят, что гостиницу предоставят, но пока ничего не предоставлено. Задержка продлена до 11 утра 23 июня. Будет ли вылет — неизвестно. Росавиация и Ростуризм открещиваются от помощи и отправляют по всем вопросам в Tez Tour и в "Тройку". В Tez Tour и в "Тройке" просто не берут трубку, — рассказывает один из пассажиров.

Как долго пассажирам ещё придётся провести в здании терминала — никто сказать не может. В настоящий момент рейсы не числятся в списке отменённых, однако они есть в списке задержанных.