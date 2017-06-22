Американский посол в Гватемале заявил, что местные депутаты — идиоты

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Американский посол в Гватемале заявил, что местные депутаты — идиоты

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Посол США в Гватемале Тодд Робинсон. Фото: twitter/ConcienciaGC

Так он отреагировал на намерение политиков добиваться его высылки из этой страны.

Посол США в Гватемале Тодд Робинсон вызвал скандал, назвав четырёх местных депутатов идиотами. Таким образом он прокомментировал намерения народных избранников добиваться отзыва Робинсона из этой страны. По данным Prensa Libre, Фернандо Линарес, Хайме Регаладо, Оскар Кинтанилья и Хулио Лаинфиеста наняли для этого американскую лоббистскую компанию.

— Есть четыре идиота в конгрессе. Я работаю со многими конгрессменами, но есть такие, к которым у меня нет никакого уважения ни как к конгрессменам, ни как к представителям властей этой страны, — сказал Робинсон.

Политики обвиняют посла в том, что он вмешивается во внутренние дела страны. Сам же он считает, что тратить 80 тысяч долларов (плата лоббистам), чтобы добиваться его высылки, — возмутительно, когда в Гватемале так много голодающих людей.

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