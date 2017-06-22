МИД назвал позорным глумлением закон о сносе советских памятников в Польше

Сегодня польский сейм — нижняя палата парламента — одобрил поправки в законопроект о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают демонтаж советских памятников на территории страны.

МИД РФ прокомментировал принятый в Польше закон о сносе памятников Красной армии. Ведомство назвало это позорным глумлением над памятью погибших. Официальное заявление появилось на сайте ведомства.

— С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовёшь, — говорится в сообщении ведомства.

МИД выразил надежду, что и в Польше есть люди, выступающие против сноса памятников. Ведомство также отметило, что подобная "война" с памятниками только обостряет отношения двух стран.

Сегодня, 22 июня нижняя палата парламента Польши приняла поправки к так называемому закону о декоммунизации (принят в 2016 году). Нововведения предполагают, что в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих подвиг Красной армии.