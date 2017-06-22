СК возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых рабочих в коллекторе в Москве

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.

Сегодня ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" после того, как пятеро рабочих погибли и ещё один пострадал из-за утечки метана в коллекторе.

— По версии следствия, 22 июня 2017 года примерно в 16 часов в канализационном люке, расположенном по улице Боженко в городе Москве, обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации, — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия и выяснять все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.