Евросоюз принял решение продлить санкции против России

Пока это решение только политическое, и нужно запустить процедуру его реализации на бумаге.

На саммите Евросоюза в Брюсселе принято решение ещё на полгода продлить санкции против России. Информацию о такой договорённости глав государств и правительств 28 стран ЕС подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск.

— Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения минских соглашений, — сказал глава Евросовета.

Речь пока идёт именно о политическом решении. Теперь в Евросоюзе будет запущена официальная процедура по продлению санкций. Она закончится, когда решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Напомним, Евросоюз ввёл санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине. Ограничения состоят из трёх частей. Это визовые санкции в отношении ряда лиц, экономические санкции против госкомпаний нескольких секторов, а также ограничения в отношении Крыма. В течение трёх лет санкции постоянно продлеваются. Нынешние действуют до конца июля. Россия в ответ на эти меры ввела продуктовое эмбарго, которое также периодически продлевается.