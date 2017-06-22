Роналду отказался платить в испанскую казну 14,7 млн евро налогов

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании завела в отношении звёздного форварда уголовное дело по факту неуплаты налогов за три года.

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду не будет выплачивать испанским фискальным органам налоговую задолженность 14,7 млн евро.

Как сообщает издание Marca, португальский футболист не считает себя виновным и идти на сделку со следствием не намерен.

Ранее Лайф сообщал об уголовном деле, которое завела в отношении футболиста прокуратура Испании. В надзорном ведомстве утверждают, что Роналду за три года не заплатил в казну около 14,7 миллиона евро.

Впоследствии сообщалось, что форвард во избежание тюремного заключения решил заплатить эти деньги.