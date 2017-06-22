"Эра терпения закончилась". Вице-президент США пригрозил Северной Корее

Майкл Пенс убеждён, что "жестокий режим Северной Кореи" представляет собой "самую большую угрозу для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона".

США откажется от политики "стратегического терпения", проводимой им в отношении КНДР. Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс в ходе своего визита в Южную Корею.

— Что касается Северной Кореи, то при этой администрации эра стратегического терпения закончилась, — заявил Пенс.

По словам вице-президента, "жестокий режим Северной Кореи" представляет собой "самую большую угрозу для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона".

Политик напомнил, что более 25 лет американские власти вели переговоры с Северной Кореей и терпеливо относились к разработке баллистических ракет. Однако, отметил Пенс, всё это уже позади.

29 апреля КНДР снова провела очередное испытание баллистической ракеты, которая упала в Японское море в то время, когда туда должен был войти атомный авианосец США Carl Vinson.