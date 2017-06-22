"Мой президент". В соцсетях запустили акцию в поддержку Путина

В социальных сетях сегодня стихийным образом началась акция "мой президент". Пользователи на разных платформах сопровождают таким текстом снимки с церемонии в Москве, посвящённой годовщине начала Великой Отечественной войны.
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы во время проливного дождя. Россиянам импонирует, что глава государства не стал пользоваться зонтом, а стойко почтил память павший бойцов ВОВ, несмотря на непогоду.
Это наш президент! pic.twitter.com/wxcvQZ2bYd— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 22, 2017
Сегодня фраза #мойпрезидент сделала этот день pic.twitter.com/wH1nN1sIfR— Svetlana (@Lana_mem) June 22, 2017
Ранее пользователи сравнивали поведение Владимира Путина под дождём с действиями других политиков в такой ситуации. Выходило не в их пользу.
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