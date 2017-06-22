Девочка, которую поцеловал Роналду, подарила ему браслет с флагом Португалии

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Девочка, которую поцеловал Роналду, подарила ему браслет с флагом Португалии

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Накануне 10-летняя Полина вывела известного футболиста на поле перед матчем со сборной России. После этого Роналду поцеловал малышку в лоб и подарил ей свою толстовку.

В интервью Лайфу Полина рассказала о своих впечатлениях от встречи с Криштиану Роналду, а также о том, что она будет делать с кофтой и что презентовала спортсмену в ответ.

— Я ему подарила браслетик с флагом Португалии. У меня есть такой же, но с флагом России, я теперь его не снимаю. Толстовку он мне подарил в обмен на браслет. Я пока что буду хранить её на полке или отдам старшему брату, а потом она мне на вырост будет, — поделилась Полина.

<p>Браслет с флагом России у Полины. Такой же, но с флагом Португалии она подарила Криштиану Роналду. Фото: © L!FE</p>

По словам девочки, ранее она снималась в рекламе "Макдоналдса", позже её пригласили на открытие площадки для деток с особенностями развития в рамках Олимпиады в Сочи. Там Полина познакомилась с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Перед Кубком конфедераций девочку разыскали организаторы турнира и предложили ей принять участие в выходе футболистов сборных на поле. Полине предложили сопровождать одного из капитанов команд — Игоря Акинфеева или Криштиану Роналду.

По словам малышки, несмотря на то, что она выбрала капитана сборной Португалии, на вчерашнем матче она болела за российских футболистов.

— Победил сильнейший. Матч мне очень понравился, он был очень напряжённый. Было много эмоций. Я думаю, из команды Португалии главная звезда — Роналду, а из нашей — Игорь Акинфеев, — добавила юная болельщица.

Напомним, вчерашняя игра завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в ворота сборной России забил Криштиану Роналду. Кубок конфедераций открылся 17 июня и продолжится до 2 июля. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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