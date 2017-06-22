КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной ракеты

Северная Корея провела испытание нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом со ссылкой на американские официальные источники сообщает Fox News.

Подробности испытания неизвестны. По предварительной информации, оно прошло на испытательном полигоне под городом Юнь Сун накануне, 21 июня.

Это не первое испытание ракетного двигателя, которое провела Северная Корея. Как сообщал Лайф, подобные работы, в частности, уже были осуществлены в в сентябре прошлого года. Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещал полигон Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, где лично руководил испытаниями.