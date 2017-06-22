Spiegel Online: Немецкая разведка восемь лет шпионила за Белым домом

Под прицелом немецких шпионов оказались также различные министерства США и находящиеся в Вашингтоне иностранные посольства.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) с 1998 по 2006 годы шпионила за правительственными и военными учреждениями США, а также крупнейшими американскими фирмами. Об этом, ссылаясь на имеющиеся документы, сообщает интернет-издание Spiegel Online.

В частности, под пристальным вниманием немецких разведчиков находились сети Министерства финансов США, Госдепартамента и Белого дома, а также аэрокосмическая фирма Lockheed Martin, космическое агентство NASA и различные американские университеты.

Шпионили немцы за военно-воздушными силами США, корпусом морской пехоты, а также разведывательными ведомствами американских вооружённых сил. Кроме того, под прицелом BND оказались иностранные посольства и международные организации, находящиеся в Вашингтоне.