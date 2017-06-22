Киевский областной совет потребовал у Рады начать процедуру импичмента Порошенко

"Обращение о снятии с поста президента Украины в порядке импичмента" поддержали 57 депутатов из 84.

Депутаты Киевского областного совета проголосовали за обращение к Верховной раде с требованием инициирования процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко.

— Показатель доверия к власти стремительно приближается к нулю и на это есть объективные причины. Украина вошла в десятку самых опасных стран мира по уровню насилия и преступности. Это свидетельствует о том, что такого уровня нарушения гражданских прав как сейчас, Украина не допускала ещё никогда, — говорится в тексте официального документа.

По словам депутатов, в стране продолжается кровопролитная война, которая только по официальным данным уже забрала жизни более десяти тысяч человек. Импичмент — это единственный способ привлечения Порошенко к конституционной ответственности, когда его действия в сфере экономики и в военной сфере содержат признаки преступлений против суверенитета страны и собственного народа.

Призыв депутатов Киевского облсовета уже нашёл сторонников в Верховной раде. Представители фракции "Батьковщина" считают, что бездействие Порошенко затормозили работу парламента Украины.