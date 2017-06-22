Первая женщина, начавшая работать гондольером в Венеции, перестала быть женщиной

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Первая женщина, начавшая работать гондольером в Венеции, перестала быть женщиной

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Алекс Хай. Фото: Соцсети

Первая женщина-гондольер Венеции Алекс Хай объявила, что она трансгендер, сообщает Associated Press.

Десять лет назад, в 2007 году, Хай прославилась тем, что, будучи женщиной, добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции.

— Теперь я Алекс, и я трансгендер. Было бы неуважительно обращаться ко мне со словам "она" или "Александра", — такая запись появилась в его "фейсбуке".

Хай отдельно подчеркнул, что на самом деле никогда не ощущал себя женщиной, а только хотел заниматься той деятельностью, которую "любит всем сердцем".

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