Тереза Мэй не выгонит граждан ЕС после Brexit

Читайте также

Тереза Мэй не выгонит граждан ЕС после Brexit

121

Тереза Мэй. Фото: bbc.com

Три миллиона граждан Европейского союза, проживающих на территории Великобритании, получат те же права, что и британцы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании европейских лидеров в Брюсселе выступила с заявлением, что все проживающие на территории Соединённого Королевства смогут остаться на его территории в качестве полноправных граждан после начала процедуры Brexit.

— Я не хочу разводить семьи. Супруги и дети граждан ЕС, которые проживают за границей, получат право присоединиться к ним в Великобритании, — прокомментировала Тереза Мэй.

Премьер-министр также подчеркнула, что надеется на взаимность со стороны Европейского союза, который сможет предоставить миллионам британских граждан, проживающих на его территории, такие же права.

Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз в марте 2019 года. Об этом заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!