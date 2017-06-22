Тереза Мэй не выгонит граждан ЕС после Brexit

Три миллиона граждан Европейского союза, проживающих на территории Великобритании, получат те же права, что и британцы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании европейских лидеров в Брюсселе выступила с заявлением, что все проживающие на территории Соединённого Королевства смогут остаться на его территории в качестве полноправных граждан после начала процедуры Brexit.

#BREAKING British PM promises EU citizens can stay after #Brexit — AFP news agency (@AFP) 22 июня 2017 г.

— Я не хочу разводить семьи. Супруги и дети граждан ЕС, которые проживают за границей, получат право присоединиться к ним в Великобритании, — прокомментировала Тереза Мэй.

Премьер-министр также подчеркнула, что надеется на взаимность со стороны Европейского союза, который сможет предоставить миллионам британских граждан, проживающих на его территории, такие же права.

Ожидается, что Великобритания покинет Европейский союз в марте 2019 года. Об этом заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.