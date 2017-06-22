В Киеве полиция проводит обыски в офисе интернет-издания Страна.uа

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В Киеве полиция проводит обыски в офисе интернет-издания Страна.uа

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Сотрудник Национальной полиции Украины. Фото: © РИА Новости

По словам работников редакции, давление на них начали оказывать после критического материала о нардепе из фракции Радикальной партии.

Сотрудники Национальной полиции Украины взяли штурмом офис одного из крупнейших интернет-изданий Украины — Страна.uа — и проводят в нём обыск. Об этом, как передают "Украинские новости", сообщил главный редактор СМИ Игорь Гужва.

— Около 30 минут назад к нам пришли, выломали дверь. Представились сотрудниками Нацполиции. С представлением суда об обыске за якобы вымогательство у нардепа Линько, — рассказал он.

Как утверждает Гужва, уголовное дело против издания сфальсифицировано и возникло после критической публикации о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

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