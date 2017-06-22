В Госдепе турпоездки в КНДР приравняли к посещению Чернобыля

Представитель ведомства рассказала об отношении к тем компаниям, которые отправляют туристов в Северную Корею.

Хизер Науэрт, представитель Госдепартамента США, провела параллель между попытками продолжать туры в КНДР и туризмом в Чернобыль.

— Интересный вопрос: если хочешь съездить в Чернобыль, можно воспользоваться услугами этой компании, — заявила Науэор на брифинге для журналистов.

Таким образом она прокомментировала вопрос отношения Госдепа к компаниям, которые продолжают отправлять туристов в Северную Корею.

Ранее Лайф сообщал об американском студенте Отто Вомбиере, который после длительного заключения в КНДР был возвращён домой в США в состоянии комы. Врачи диагностировали у него тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей, и 19 июня Отто умер.

После этого случая Вашингтон рассматривает вопрос запрета туров в Северную Корею.