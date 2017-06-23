В Когалыме ведутся поиски пропавшего ребёнка

10-летний Рамиль не вернулся домой после того, как пошёл с другом купаться в речке.

В городе Когалым третий день ведутся поиски пропавшего мальчика. 10-летний Рамиль вместе с другом отправился на реку Ингу-Ягун и пропал. Во время купания друг пропавшего мальчика ненадолго покинул своего товарища, а когда вернулся, его уже нигде не было. На берегу осталась только одежда Рамиля.

— Поиски начались после того, как родители спохватились, что их сын пропал, — сообщил руководитель штаба поисково-спасательных работ Сергей Подивилов.

К поискам пропавшего ребёнка подключились волонтёры, полиция, МЧС и водолазы КУ "Центроспас-Югория". Подводники уже обследовали дно водоёма. Осуществляется патрулирование берегов реки Ингу-Ягун и прилегающей к ней территории.