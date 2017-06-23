Бывшему сотруднику Госдепа грозит смертная казнь за шпионаж в пользу Китая

Мужчина получил от сотрудников китайской разведки 16,5 тысячи долларов США за переданные секретные документы.

Бывшего сотрудника Государственного департамента США 60-летнего Кевина Мэллори обвиняют в выдаче секретных документов Китаю. Как сообщает агентство Associated Press, при определённом стечении обстоятельств мужчину могут приговорить к высшей мере наказания — смертной казни.

В качестве специального агента Службы дипломатической безопасности в Государственном департаменте США Мэллори работал с 1987 по 1990 год. Уволившись оттуда, он трудился в различных правительственных учреждениях и фирмах-подрядчиках Министерства обороны, имея доступ к особо секретным документам.

Вопросы к Мэллори возникли после того, как он съездил в Шанхай, а по возвращении домой не смог объяснить таможенникам в аэропорту источник происхождения 16,5 тысячи долларов США, которые лежали у него в багаже.

Чуть позже на допросе мужчина признался сотрудникам ФБР, что контактировал с двумя мужчинами, которые, как он теперь подозревает, были агентами китайской разведки. При этом Мэллори настаивал, что не передавал им каких-то секретных документов, а лишь два "белых" документа по вопросам политики США. Однако ФБР полагает, что он лжёт.