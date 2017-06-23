Дональд Трамп не исключил причастности России к хакерским атакам

При этом президент США уверен, что атаки на сервера Демократической партии США не повлияли на исход самих выборов.

Президент США Дональд Трамп допускает, что за кибератаками на сервера Демократической партии США могут стоять российские хакеры. Об этом заявила заместитель пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на традиционном брифинге для журналистов.

Дискуссия между Сандерс и работниками СМИ о возможном вмешательстве Кремля в ход избирательной кампании разгорелась после серии твитов, которые сам Дональд Трамп адресовал своим политическим оппонентам.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

— Если Россия так упорно работала над вмешательством в выборный процесс, всё это происходило во времена правления администрации Обамы. Почему они не остановили это? — задался вопросом Трамп, после чего написал ещё несколько сообщений на эту же тему.

Поясняя слова главы государства, Сара Сандерс заявила, что президент считает жалобы демократов не чем иным, как попыткой оправдать своё поражение на выборах и заодно делегитимизировать победу самого Трампа. Вместе с тем Сандерс зачитала журналистам слова миллиардера, сказанные ещё в январе во время одной из первых пресс-конференций.

— Я думаю, что (за этими взломами стоит) Россия. Но также я считаю, что нас будут взламывать другие страны и другие люди, — произнёс тогда Дональд Трамп.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома ещё раз подчеркнула, что вмешательство России не повлияло в конечном итоге на исход выборов, а сам Трамп уверен в необходимости защищать целостность избирательной системы США.