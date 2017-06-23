Нижняя палата Конгресса США требует у Пентагона новых санкций против России

Конгрессмены-демократы разработали документ, получивший название "Содействие Акта единства против агрессии России – 2017".

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США представил законопроект, который обязывает Пентагон отработать стратегию в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает Washington Examiner.

Главным автором текста стал конгрессмен Адам Смит. Политик призвал к дополнительному военному сдерживанию и введению новых санкций против России. Законопроект Смита обязывает Пентагон выработать планы противодействия российской военной технике, включая "беспилотные системы, средства электронной войны и высокоточное оружие большой дальности действия.

— Настало время для Конгресса возглавить эту проблему, особенно учитывая, что президент Трамп с нежеланием относится к решению данной ситуации. Этим законодательством мы закладываем основу разумного и активного подхода, направленного на укрепление обороны, и усиливаем сплочённость в принятии мер в случае ядерной войны, — прокомментировал Адам Смит.

THR: Adam Smith wants Pentagon to create strategy for handling Russian aggression https://t.co/2fbJbOSDHp (WASHEX) — HWDRepublican (@HWDRepublican) 22 июня 2017 г.

Первое заявление из череды обвинений США о том, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, прозвучало в 2014 году. В ответ на обвинения Россия также выступила с ответными претензиями в адрес Соединённых Штатов. В частности, российский МИД назвал планы США разместить в Польше комплексы запуска ракет "Томагавк" грубейшим нарушением ДРСМД.