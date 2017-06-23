На учениях в Италии разбился польский боевой вертолёт

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На учениях в Италии разбился польский боевой вертолёт

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Во время аварии на борту находились шестеро военных, тем не менее никто из них серьёзно не пострадал.

В ходе военных учений в Падуе, север-восток Италии, разбился вертолёт Вооруженных сил Польши, сообщает Il Giornale di Vicenza.

По предварительным данным, он участвовал в тренировочном полёте и на его борту находились пятеро польских и один французский военный. В какой-то момент у машины загорелась турбина, в связи с чем пилоты решили произвести экстренную посадку на поле местного фермера.

В момент аварийного приземления, по словам очевидцев, вертолёт был охвачен огнём. В момент аварийной посадки на борту возник сильный пожар. Тем не менее никто из военных серьёзно не пострадал, а пилотам успели оказать экстренную медпомощь.

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