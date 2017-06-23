СМИ раскрыли обстоятельства гибели моряков на американском эсминце Fitzgerald

Руководство флота намерено дождаться завершения всех расследований, прежде чем прийти к окончательным выводам по поводу действий членов экипажа.

Следователи выяснили обстоятельства гибели семи членов экипажа эсминца Fitzgerald, столкнувшегося 17 июня в 100 километрах от японского города Йокосука с филиппинским контейнеровозом. Об этом телеканалу CNN рассказал источник в американском военном ведомстве.

Пятеро моряков погибли мгновенно после столкновения двух судов — удар пришёлся как раз в ту зону, где находилась каюта, в которой спали военные. В тот момент выжить удалось лишь двоим морякам. По всей видимости, они пытались оказать помощь своим сослуживцам, пока вода наполняла каюту.

— Вероятней всего, мы никогда не узнаем, были ли ещё живы эти два матроса в тот момент, когда прозвучал приказ закрыть гермозатворы отсека, — отметил источник CNN.

Следователям ещё предстоит выяснить, кто именно отдал этот приказ и насколько он был правомочен, однако, на первый взгляд, сделать это было необходимо, поскольку вода затопила не только повреждённый отсек, но и начала проникать в другие.

Руководство флота намерено дождаться завершения всех расследований, прежде чем прийти к окончательным выводам по поводу действия членов экипажа и наградить или же, наоборот, наказать кого-нибудь из них.

Напомним, инцидент произошёл около половины третьего ночи 17 июня (в Москве в тот момент был вечер 16 июня. — Прим. Лайфа). Американское военное судно получило серьёзные повреждения, а семеро членов его экипажа почти сутки числились пропавшими без вести.