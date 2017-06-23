Спецслужбам Германии разрешили отслеживать сообщения в WhatsApp и Skype

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Спецслужбам Германии разрешили отслеживать сообщения в WhatsApp и Skype

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Фото: challenge.ma

Власти Германии считают, что новый закон поможет усилить эффективность процедур в целях борьбы с терроризмом.

В Германии приняли новый закон, который расширяет полномочия властей в отслеживании содержания сообщений из зашифрованных мессенджеров WhatsApp и Skype. Документ прошёл утверждение после многочисленных атак исламистских группировок в Европе.

В рамках уголовных расследований немецкие спецслужбы смогут внедрять в сотовые телефоны и компьютеры пользователей специальное шпионское программное обеспечение, способное считывать данные из мессенджеров. Ранее против подобные практик наблюдения выступал Конституционный суд Германии.

Новый закон существенно изменит облик страны, которая известна своей защитой частной информации. Сторонники оппозиции проголосовали против, выступив с критикой, что новый закон предоставляет неограниченные возможности наблюдения по всей стране.

Министр внутренних дел Томас де Мезьер поприветствовал принятие закона. По мнению политика, это исправит недочёты со стороны государства в отношении преступников, которые используют приложения.

Франция и Великобритания, которые пережили уже несколько террористических ударов, также хотят создать правовую систему по отношению к зашифрованным мессенджерам для эффективной борьбы Европы с терроризмом.

Приложения WhatsApp (приобретённый Марком Цукербергом) и Skype используют шифрование данных, чтобы гарантировать конфиденциальность своих пользователей.

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