Спецслужбам Германии разрешили отслеживать сообщения в WhatsApp и Skype

Власти Германии считают, что новый закон поможет усилить эффективность процедур в целях борьбы с терроризмом.

В Германии приняли новый закон, который расширяет полномочия властей в отслеживании содержания сообщений из зашифрованных мессенджеров WhatsApp и Skype. Документ прошёл утверждение после многочисленных атак исламистских группировок в Европе.

В рамках уголовных расследований немецкие спецслужбы смогут внедрять в сотовые телефоны и компьютеры пользователей специальное шпионское программное обеспечение, способное считывать данные из мессенджеров. Ранее против подобные практик наблюдения выступал Конституционный суд Германии.

UPDATE: New law passed by #Germany 's lower house of parliament, allowing extensive monitoring of messenger services https://t.co/Skzp9Cqo5m pic.twitter.com/an1ajA4daI — China Xinhua News (@XHNews) 22 июня 2017 г.

Новый закон существенно изменит облик страны, которая известна своей защитой частной информации. Сторонники оппозиции проголосовали против, выступив с критикой, что новый закон предоставляет неограниченные возможности наблюдения по всей стране.

Министр внутренних дел Томас де Мезьер поприветствовал принятие закона. По мнению политика, это исправит недочёты со стороны государства в отношении преступников, которые используют приложения.

Франция и Великобритания, которые пережили уже несколько террористических ударов, также хотят создать правовую систему по отношению к зашифрованным мессенджерам для эффективной борьбы Европы с терроризмом.

Приложения WhatsApp (приобретённый Марком Цукербергом) и Skype используют шифрование данных, чтобы гарантировать конфиденциальность своих пользователей.