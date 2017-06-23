Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире после Сирии

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Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире после Сирии

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Мексиканский футбольный болельщик перед встречей Мексики и Португалии на Кубке конфедераций. Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov

Американский президент в очередной раз пообещал своим соотечественникам защитить их при помощи стены.

Президент США Дональд Трамп начал проявлять традиционную вечернюю активность в социальных сетях и в очередной раз коснулся одной из своих любимых тем — строительства стены на американско-мексиканской границе.

— Мексика заняла второе место по смертям в мире после Сирии. Наркотрафик — одна из главных причин. Мы построим стену! — заявил глава Белого дома.

Напомним, строительство стены, с помощью которой Трамп намерен решить проблему нелегальной иммиграции в США, было одним из основных пунктов предвыборной программы республиканца. Эти планы вызвали недовольство не только в Мексике, но и в самих Соединённых Штатах. Накануне Дональд Трамп сообщил, что стена на границе будет "солнечной", подразумевая, по всей видимости, то, что на её поверхности будут закреплены батареи, вырабатывающие энергию от солнечного света.

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