Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире после Сирии

Американский президент в очередной раз пообещал своим соотечественникам защитить их при помощи стены.

Президент США Дональд Трамп начал проявлять традиционную вечернюю активность в социальных сетях и в очередной раз коснулся одной из своих любимых тем — строительства стены на американско-мексиканской границе.

Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

— Мексика заняла второе место по смертям в мире после Сирии. Наркотрафик — одна из главных причин. Мы построим стену! — заявил глава Белого дома.

Напомним, строительство стены, с помощью которой Трамп намерен решить проблему нелегальной иммиграции в США, было одним из основных пунктов предвыборной программы республиканца. Эти планы вызвали недовольство не только в Мексике, но и в самих Соединённых Штатах. Накануне Дональд Трамп сообщил, что стена на границе будет "солнечной", подразумевая, по всей видимости, то, что на её поверхности будут закреплены батареи, вырабатывающие энергию от солнечного света.