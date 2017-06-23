Полиция Чили рассекретила документы о нацистских шпионах времён Второй мировой

По установленным фактам, нацисты намеревались разрушить Панамский канал, чтобы помешать переброске американских союзников на европейский фронт.

Шпионы, которые в ходе Второй мировой войны действовали в пользу нацистской Германии, намеревались разрушить Панамский канал. Свидетельства этому содержатся в документах, которые рассекретили спецслужбы Чили, передаёт телеканал ABC.

Согласно этим данным, в общей сложности в Чили было арестовано порядка 40 германских шпионов. При них были обнаружены шифровальные блокноты, радиопередатчики и оружие. Предотвратить готовящийся заговор чилийская разведка смогла как раз после ликвидации шпионской сети.

В годы Второй мировой войны Панамский канал являлся основной судоходной артерией и диверсия здесь имела стратегическое значение с точки зрения создания препятствий для переброски сил американских союзников на европейский фронт.

Из рассекреченных документов также установлено, что нацистские агенты собирались заминировать шахты непосредственно в Чили.