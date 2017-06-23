Учёные объяснили происхождение спикул на Солнце

Формировать выбрасывающиеся из хромосферы Солнца столбы плазмы помогают нейтральные частицы.

Группа американских и норвежских учёных сумела построить модель, которая объясняет природу появления столбов светящейся плазмы на поверхности Солнца — спикул. Об открытии сообщает официальный сайт американского аэрокосмического агентства (NASA).

Спикулы представляют собой столбы плазмы длиной до 20 тысяч километров и толщиной в несколько сот километров, которые миллионами возникают на поверхности Солнца, но живут не дольше 5–10 минут. Учёные, наблюдающие за спикулами, сравнивают их с горящей в прерии травой.

Несмотря на то, что о самих спикулах известно уже более столетия, астрономы до сих пор не могли понять, как они возникают, а все попытки создать компьютерную симуляцию этого процесса не давали ожидаемого результата.

— Обычно магнитные поля тесно связаны с заряженными частицами. Однако при использовании в симуляциях только заряженных частиц магнитные поля застревали и не могли вырваться за пределы поверхности Солнца, — приводит сайт NASA слова ведущего автора исследования Хуана Мартинес-Сикоры.

Прорыв наступил в тот момент, когда учёные задействовали при компьютерном моделировании нейтральные частицы. Те обеспечили закрученным узлам магнитной энергии необходимую "плавучесть" и позволили им, поднявшись через кипящую солнечную плазму, достигнуть хромосферы. Именно во внешней оболочке Солнца энергия "защёлкивается" в спикулы, а трение между ионами и нейтральными частицами ещё сильнее нагревает плазму как внутри, так и вокруг спикул.