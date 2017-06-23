Трамп предложил хозяину американской футбольной команды стать послом в Британии

Владелец футбольной команды "Нью-Йорк джетс" 70-летний Вуди Джонсон может стать следующим послом США в Великобритании. Эту информацию журналистам подтвердили в Белом доме.
#BREAKING: Donald Trump to nominate New York Jets owner as US ambassador to Britain https://t.co/Bxi5lIkOiO pic.twitter.com/Srk3n1G7i1— Daily Express (@Daily_Express) 22 июня 2017 г.
Джонсон является давним донором Республиканской партии США и был основным сборщиком средств в последние месяцы президентской кампании Дональда Трампа.
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