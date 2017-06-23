ВМС США приостановили полёты F-35 из-за неполадок программного обеспечения

Авиабаза Юма в штате Аризона временно приостановила полёты 14 истребителей F-35B из-за "аномалий", возникших в программном обеспечении. Об этом сообщается CNN.
Решение прервать полётные операции поступило от генерала-майора Марка Уайза, командующего третьим морским авиационным крылом. По его словам, неполадки обнаружили при недавнем обновлении программного обеспечения ALIS.
— В производительности и безопасности самого самолёта не обнаружено ничего плохого, однако для продолжения полётов мы должны быть уверены, что наземная система ALIS работает должным образом, — сообщил майор Курт Шталь,
Сенатор Джон Маккейн, председатель Комитета по вооружённым силам США, выразил беспокойство из-за временного прекращения полётов истребителей. Маккейн призвал как можно скорее решить возникшие проблемы.
Ранее Лайф писал о гибели четверых пилотов из-за неисправностей кислородной системы в американских бомбардировщиках. Тогда более 100 инструкторов отказались совершать вылеты на неисправных самолётах.
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