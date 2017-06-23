"Трампа избрали не русские". Техасец разругал ABC на арендованном билборде

Житель штата Кайл Кортни считает, что телеканал потерял связь с американцами и "забыл о простых работягах".

Под городом Сан-Антонио в американском штате Техас появился билборд, надпись на котором утверждает, что "русские" непричастны к избранию нынешнего президента США Дональда Трампа.

Таким образом владелец конструкции, местный житель Кайл Кортни, пытается выразить протест телекомпании ABC за регулярные материалы о приписываемом России вмешательстве в прошлогодние выборы президента США. Билборд будет хранить текст американца ещё по меньшей мере два месяца.

Boerne man renounces ABC News, shows support for Trump with large billboard pic.twitter.com/GqwuTcA5nw — Pamela Moore (@Pamela_Moore13) 22 июня 2017 г.

— ABC news, я рос с вами, но теперь этому конец. Русские не избирали Дональда Трампа. Это сделал я, — гласит текст техасца на билборде.

Говоря журналистам о своей идее опубликовать на рекламном щите послание в защиту Трампа, Кортни отметил, что ABC "потерял связь с американцами и забыл о простых работягах". При этом прежде телеканал, по его словам, был единственным, который он смотрел ещё ребёнком, пишет The Hill.