"Трампа избрали не русские". Техасец разругал ABC на арендованном билборде

Читайте также

"Трампа избрали не русские". Техасец разругал ABC на арендованном билборде

32
Житель штата Кайл Кортни считает, что телеканал потерял связь с американцами и "забыл о простых работягах".

Под городом Сан-Антонио в американском штате Техас появился билборд, надпись на котором утверждает, что "русские" непричастны к избранию нынешнего президента США Дональда Трампа.

Таким образом владелец конструкции, местный житель Кайл Кортни, пытается выразить протест телекомпании ABC за регулярные материалы о приписываемом России вмешательстве в прошлогодние выборы президента США. Билборд будет хранить текст американца ещё по меньшей мере два месяца.

— ABC news, я рос с вами, но теперь этому конец. Русские не избирали Дональда Трампа. Это сделал я, — гласит текст техасца на билборде.

Говоря журналистам о своей идее опубликовать на рекламном щите послание в защиту Трампа, Кортни отметил, что ABC "потерял связь с американцами и забыл о простых работягах". При этом прежде телеканал, по его словам, был единственным, который он смотрел ещё ребёнком, пишет The Hill.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!