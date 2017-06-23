Пушков отметил инерцию в действиях ЕС при продлении антироссийских санкций

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Европейского союза продлить санкции в отношении России ещё на полгода.

Новое продление санкций со ст.ЕС означает отсутствие политики, вместо нее - подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июня 2017 г.

— Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо неё — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция, — написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

Напомним, накануне, 22 июня, Европейский союз принял решение продлить санкции против России "из-за недостаточного выполнения минских соглашений".