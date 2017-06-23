Пушков отметил инерцию в действиях ЕС при продлении антироссийских санкций

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Пушков отметил инерцию в действиях ЕС при продлении антироссийских санкций

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Европейского союза продлить санкции в отношении России ещё на полгода.

— Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо неё — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция, — написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

Напомним, накануне, 22 июня, Европейский союз принял решение продлить санкции против России "из-за недостаточного выполнения минских соглашений".

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