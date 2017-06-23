Журналист из Германии рассказал о своих беседах с Путиным на немецком языке

На написание книги о Владимире Путине у немецкого публициста ушло около четырёх лет.

О беседах до глубокой ночи и превосходном уровне владения немецким языком российского лидера рассказал немецкий журналист Хуберт Зайпель в рамках презентации книги о Владимире Путине, которая состоялась в Риме.

Книга "Путин. Теперь говорит он" (в России издаётся под названием "Путин: логика власти") написана на основе личных встреч, поездок и журналиста и российского президента, сообщает РИА "Новости". По словам автора, идея его работы состоит в том, чтобы максимально точно донести до читателей взгляды Путина и мотивы его решений.

— В концепцию книги легла повседневная деятельность. Встречи и общение с ним сделали образ президента более ясным, а представление о нём — более живым, — заявил Зайпель.

Книга уже вышла в России, Нидерландах, Франции, Италии, Германии и готовится к переводу в Китае и других странах.