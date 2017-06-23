Ким Чен Ына уличили в использовании фотошопа для уменьшения ушей на снимках

Исследователи полагают, что глава КНДР недоволен размером своих ушей и хочет на фотографиях выглядеть красивее, чем в реальной жизни.

Снимки с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подвергаются обработке в графических редакторах, прежде чем попадают в СМИ. К такому выводу, как сообщает портал Motherboard, пришли специалисты Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии.

Sometimes we see editing in pictures of Kim Jong Un - particularly around his ear - wonder if this has anything to do with it? pic.twitter.com/ggmy1yUOIn — Dave Schmerler (@DaveSchmerler) 30 мая 2017 г.

Так, однажды сотрудники института обнаружили снимок, на котором рядом с левым ухом Ким Чен Ына виднелась то ли ссадина, то ли новообразование. На других снимках ничего подобного не было.

— В последние годы мы заметили, что уши Ким Чен Ына подвергаются изменениям на снимках вместе с другими аспектами его внешнего вида. Полагаем, это просто косметические изменения, которые позволяют Киму выглядеть немного красивее, чем он есть в реальной жизни, — рассказал один из сотрудников института Джеффри Льюис.

Для изучения снимков исследователи использовали программу Tungstène, которая, по сути, создаёт ультрафиолетовую карту снимков. Она позволяет выявить дублированные пиксели и установить, подвергалась ли фотография цветокоррекции.

Исследователи обратили внимание на шум цветности вокруг лица лидера КНДР, а также присутствие большого количества красных пикселей, цвет которых не соответствовал цвету остальных частей тела Кима. При этом у людей, сидящих на снимках рядом с ним, подобных "аномалий" выявить не удаётся.

Иной раз обработчики фотографий настолько небрежно делали свою работу, что контур настоящих ушей Ким Чен Ына угадывался даже после того, как само ухо уменьшали в угоду лидеру страны.

Отметим, что дед нынешнего главы государства — Ким Ир Сен — также старательно "маскировал" действительность: практически не существует снимков, на которых была бы запечатлена гигантская опухоль на шее лидера КНДР, выросшая в последние годы его жизни.