Суд отложил депортацию из США 114 иракцев из-за угрозы их жизням на родине

Иракские мигранты, у которых власти США выявили судимости и нарушения законов, у себя на родине могут подвергаться пыткам и даже убийствам.

Суд Детройта отложил депортацию более ста иракских христиан, которых полиция задержала 11 июня. Это судебное решение было вынесено в связи с тем, что на родине им могут грозить пытки, сообщает Associated Press.

BREAKING: Detroit judge temporarily halts deportation of more than 100 Iraqi Christians who fear torture if sent back. — The Associated Press (@AP) 22 июня 2017 г.

Этой логики, в частности, придерживались на суде адвокаты иракцев, согласно аргументам которых, их подзащитным — а речь в общей сложности идёт о 114 человеках, — в Ираке грозят расправы, незаконные судебные процессы и даже убийства.

Как уточняет Reuters, данное разбирательство прямо касается резонансного дела, "мигрантского указа" президента США. Примечательно, что иракские мигранты, о которых идёт речь, оказались в Соединённых Штатах легально, однако впоследствии всё же выяснилось, что за ними числятся судимости и нарушения закона.