Суд отложил депортацию из США 114 иракцев из-за угрозы их жизням на родине

Читайте также

Суд отложил депортацию из США 114 иракцев из-за угрозы их жизням на родине

2

Фото: © REUTERS/Lucy Nicholson

Иракские мигранты, у которых власти США выявили судимости и нарушения законов, у себя на родине могут подвергаться пыткам и даже убийствам.

Суд Детройта отложил депортацию более ста иракских христиан, которых полиция задержала 11 июня. Это судебное решение было вынесено в связи с тем, что на родине им могут грозить пытки, сообщает Associated Press.

Этой логики, в частности, придерживались на суде адвокаты иракцев, согласно аргументам которых, их подзащитным — а речь в общей сложности идёт о 114 человеках, — в Ираке грозят расправы, незаконные судебные процессы и даже убийства.

Как уточняет Reuters, данное разбирательство прямо касается резонансного дела, "мигрантского указа" президента США. Примечательно, что иракские мигранты, о которых идёт речь, оказались в Соединённых Штатах легально, однако впоследствии всё же выяснилось, что за ними числятся судимости и нарушения закона.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!