Более 20 человек погибли при столкновении автобуса и скорой помощи в Бразилии

В штате Эспириту-Санту на востоке Бразилии автобус столкнулся с двумя каретами скорой помощи и загорелся. По последним данным, более 21 человека погибли, 22 получили ранения.

В течение дня на месте трагедии работали спасатели, извлекая тела из-под обломков. На данный момент опознаны 11 погибших. Большинство людей находились в сгоревшем автобусе.

Госсекретарь по общественной безопасности Андре Гарсиа заявил, что эта авария — самая большая трагедия, которая случалась на дорогах Эспириту-Санту.