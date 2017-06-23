"Когда актёр убивал президента?". Джонни Депп пошутил про убийство Трампа

Звезда "Пиратов карибского моря" в очередной раз выступил с демонстарцией неприязни к президенту США.

На музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании актёр Джонни Депп перед показом фильма "Распутник", где он сыграл главную роль, вызвал бурную реакцию собравшихся своим заявлением об американском лидере.

— Можно ли привести сюда Трампа? Я думаю, ему нужна помощь. Это попадёт в прессу и это будет ужасно, но я хочу, чтобы вы в этом поучаствовали. Когда последний раз актёр убивал президента? — заявил Джонни Депп.

Сам голливудский актёр сыграл роль действующего президента США в комедийном 50-минутном фильме "Искусство заключать сделки", пародии на книгу Трампа "Деловое искусство". Премьеру фильма приурочили к победе Трампа на президентских выборах в США.